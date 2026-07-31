Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт: «У меня будет еще один шанс произвести впечатление»

К сожалению, это не сработало, но я смотрю на это так: прошлый сезон уже позади, а я здесь. Это своего рода второй шанс, если хотите. Особенно с приходом нового тренера и тренерского штаба. Это еще один шанс произвести впечатление и, надеюсь, заслужить их доверие. Но что бы ни случилось в прошлом сезоне, я желаю «Вилле» всего наилучшего, у меня много любви к ним, и они относились ко мне очень-очень хорошо.