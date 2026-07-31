Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт: «У меня будет еще один шанс произвести впечатление»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт рассказал о своем периоде аренды в «Астон Вилле» и заявил, что все еще не уверен в своем долгосрочном будущем на «Энфилде».
23-летний англичанин перешел в «Виллу» на правах аренды в сезоне-2025/26, ожидая, что это станет концом его пребывания в «Ливерпуле», куда он пришел из «Фулхэма» в 2019 году.
Он сыграл за команду Унаи Эмери 9 матчей, в общей сложности проведя на поле 277 минут за весь сезон. При этом в арендном соглашении был пункт, который обязывал бы «Виллу» выкупить его за сумму около 41 миллиона евро в случае десятого появления на поле.
«Все знают, как сильно я люблю “Ливерпуль”, и я болею за него с самого детства, так что это чувство никогда не уходит — снова надеть футболку, представлять клуб и воплощать детскую мечту. И, как я уже сказал, каждый раз, когда я надеваю эту форму, я хочу выкладываться на 100 процентов.
Думал ли я, что покину «Ливерпуль» после аренды? Честно говоря, да. Потому что я хотел нового вызова. Я хотел исследовать что-то новое, выйти из зоны комфорта, что, как я думал, поможет мне вырасти как игроку.
К сожалению, это не сработало, но я смотрю на это так: прошлый сезон уже позади, а я здесь. Это своего рода второй шанс, если хотите. Особенно с приходом нового тренера и тренерского штаба. Это еще один шанс произвести впечатление и, надеюсь, заслужить их доверие. Но что бы ни случилось в прошлом сезоне, я желаю «Вилле» всего наилучшего, у меня много любви к ним, и они относились ко мне очень-очень хорошо.
К сожалению, ситуация сложилась так, но это еще одна ступень обучения. Это ситуация, которую я могу использовать в своей карьере и просто двигаться вперед", — цитирует футболиста ESPN.
Контракт Эллиотта с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2027 года.