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Романо: «Ньюкасл» заплатит «Аль-Ахли» компенсацию в 11 миллионов евро за назначение Яйссле

«Ньюкасл» и «Аль-Ахли» договорились о выплате компенсации в размере 11 миллионов евро за назначение главным тренером английской команды Маттиаса Яйссле, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Ньюкасл» и «Аль-Ахли» договорились о выплате компенсации в размере 11 миллионов евро за назначение главным тренером английской команды Маттиаса Яйссле, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 38-летний немец подпишет контракт до июня 2030 года и прибудет 1 августа, чтобы быть представленным в качестве нового главного тренера «Ньюкасла».

Яйссле работает в «Аль-Ахли» с 2023 года. До этого он два года был главным тренером «Зальцбурга».

30 июля стало известно, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау покинет пост.