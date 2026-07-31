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«Миннесота» на выезде победила «Торонто», Косу набрала 3 очка

«Миннесота» в гостях победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 104:72.

«Миннесота» в гостях победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 104:72.

Самым результативным игроком встречи стала центровой «Торонто» Лаура Юшкайте — у нее 19 очков.

Российский форвард «Линкс» Анастасия Олаири Косу набрала 3 очка.

«Миннесота» (24−6) лидирует в таблице Западной конференции женской НБА. «Торонто» (10−18) идет на пятом месте в Восточной конференции.

Женская НБА.

Регулярный чемпионат.

«Торонто» — «Миннесота» — 72:104 (19:18, 22:32, 14:31, 17:23).

Т: Юшкайте (19 очков), Мэбри (16), Сабалли (10).

М: Колльер (16), Майлс (16), Уильямс (16).