«Миннесота» на выезде победила «Торонто», Косу набрала 3 очка

«Миннесота» в гостях победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 104:72.
Самым результативным игроком встречи стала центровой «Торонто» Лаура Юшкайте — у нее 19 очков.
Российский форвард «Линкс» Анастасия Олаири Косу набрала 3 очка.
«Миннесота» (24−6) лидирует в таблице Западной конференции женской НБА. «Торонто» (10−18) идет на пятом месте в Восточной конференции.
Женская НБА.
Регулярный чемпионат.
«Торонто» — «Миннесота» — 72:104 (19:18, 22:32, 14:31, 17:23).
Т: Юшкайте (19 очков), Мэбри (16), Сабалли (10).
М: Колльер (16), Майлс (16), Уильямс (16).