Генедиректор «Ювентуса» Карневали: «Мне жаль Пирло, его очень жестко критиковали за выбор»

Генеральный директор «Ювентуса» Джованни Карневали поделился мнением о ситуации вокруг тренера Андреа Пирло.
«Мне жаль Пирло, его очень жестко критиковали за выбор, возможно, ошибочный, но нужно было подумать об этом заранее. Как представители Серии А, мы предлагали построить федерацию по образу компании, с президентом и спортивным директором, с проектом по молодежи с участием тренеров и педагогов: мне нравились предложения Мальдини и Леонардо, главное — не назначать друзей, а способных людей», — цитирует Карневали Il Fatto Quotidiano.
Ранее Пирло сообщил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.
До этого ряд итальянских депутатов высказались против назначения Пирло главным тренером сборной Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией. По данным La Gazzetta dello Sport, соглашение Пирло с букмекером связано с его работой в клубе чемпионата ОАЭ «Дубай Юнайтед». По утверждению газеты, после ухода из «Дубай Юнайтед» контракт Пирло с букмекером был бы завершен.
В итоге сборную Италии возглавил Роберто Манчини.