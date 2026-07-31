Генедиректор «Ювентуса» Карневали: «Мне жаль Пирло, его очень жестко критиковали за выбор»

«Мне жаль Пирло, его очень жестко критиковали за выбор, возможно, ошибочный, но нужно было подумать об этом заранее. Как представители Серии А, мы предлагали построить федерацию по образу компании, с президентом и спортивным директором, с проектом по молодежи с участием тренеров и педагогов: мне нравились предложения Мальдини и Леонардо, главное — не назначать друзей, а способных людей», — цитирует Карневали Il Fatto Quotidiano.