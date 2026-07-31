В ФИФПРО раскритиковали предложение ФИФА продавать права на проведение чемпионата мира

Учитывая потенциально далеко идущие последствия этого предложения для благополучия игроков, международного календаря матчей и будущего управления игрой, особенно тревожно, что проект такого масштаба был разработан в значительной степени за закрытыми дверями и доведен до соглашения без какого-либо значимого взаимодействия с теми, кого это затрагивает больше всего.