Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги — я нормально к этому отношусь»

В нем приняли участие Шакира, BTS, Джастин Бибер и другие звезды. Пауза между таймами превысила 27 минут.
"У Супербоула в НФЛ вообще минут 40 идет представление. Это бизнес, деньги. Я нормально к этому отношусь.
Я не заметил, что это было [почти] 30 минут. Думал, там минут 15−20 от силы", — сказал Овечкин, посетивший матч между Испанией и Аргентиной (1:0).
ФИФА обманула: шоу растянуло перерыв на 27 минут вместо 17.
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