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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Разыграют медали в синхронных прыжках с вышки у женщин, на трамплине у мужчин, в дуэтах у синхронистов

1 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже будут разыграны 4 комплекта медалей.

Источник: Спортс‘’

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.

Париж, Франция.

Синхронное плавание.

Смешанные дуэты, произвольная программа.

17.00.

Российские участники: Алина Румянцева — Захар Трофимов.

Женщины, дуэты, произвольная программа.

17.50.

Российские участницы: Майя Дорошко — Александра Шмидт.

Женщины, синхронные прыжки с вышки.

21.00.

Российские участницы: Александра Кедрина — Анна Конаныхина.

Мужчины, трамплин 1 м.

22.25.

В предварительном раунде выступят Григорий Иванов и Илья Молчанов, начало — 13.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.