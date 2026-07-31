Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Разыграют медали в синхронных прыжках с вышки у женщин, на трамплине у мужчин, в дуэтах у синхронистов

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
Париж, Франция.
Синхронное плавание.
Смешанные дуэты, произвольная программа.
17.00.
Российские участники: Алина Румянцева — Захар Трофимов.
Женщины, дуэты, произвольная программа.
17.50.
Российские участницы: Майя Дорошко — Александра Шмидт.
Женщины, синхронные прыжки с вышки.
21.00.
Российские участницы: Александра Кедрина — Анна Конаныхина.
Мужчины, трамплин 1 м.
22.25.
В предварительном раунде выступят Григорий Иванов и Илья Молчанов, начало — 13.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.