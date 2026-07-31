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Пляжный футбол. Московский международный кубок. 2-й тур. «Локомотив» обыграл «Аланьяспор», сборная России по пенальти одолела «Могхавемат», другие результаты

В Москве проходит Международный кубок по пляжному футболу.

Источник: Спортс‘’

Пляжный футбол.

Московский международный кубок.

30 июля.

1-й тур.

Коринтианс (Бразилия) — Могхавемат Голсапуш (Иран) — 4:3.

Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Аланьяспор (Турция) — 6:2.

ЦОР (Беларусь) — Россия — 1:2.

Бетвам (Болгария) — Локомотив (Россия) — 1:18.

31 июля.

2-й тур.

Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Бетвам (Болгария) — 18:2.

Коринтианс (Бразилия) — ЦОР (Беларусь) — 3:2.

Локомотив (Россия) — Аланьяспор (Турция) — 3:0.

Россия — Могхавемат Голсапуш (Иран) — 3:3 (4:3 по пенальти).

1 августа.

3-й тур.

Россия — Коринтианс (Бразилия) — 12.00.

Локомотив (Россия) — Спортиво Лукеньо (Парагвай) — 14.00.

Могхавемат Голсапуш (Иран) — ЦОР (Беларусь) — 15.30.

Аланьяспор (Турция) — Бетвам (Болгария) — 17.00.

Группа А: Спортиво Лукеньо — 6 очков (2 игры), Локомотив — 6 (2), Аланьяспор — 0 (2), Бетвам — 0 (2).

Группа В: Коринтианс — 6 (2), Россия — 4 (2), Могхавемат Голсапуш — 1 (2), ЦОР — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

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