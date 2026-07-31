Пляжный футбол. Московский международный кубок. 2-й тур. «Локомотив» обыграл «Аланьяспор», сборная России по пенальти одолела «Могхавемат», другие результаты

Пляжный футбол.
Московский международный кубок.
30 июля.
1-й тур.
Коринтианс (Бразилия) — Могхавемат Голсапуш (Иран) — 4:3.
Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Аланьяспор (Турция) — 6:2.
ЦОР (Беларусь) — Россия — 1:2.
Бетвам (Болгария) — Локомотив (Россия) — 1:18.
31 июля.
2-й тур.
Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Бетвам (Болгария) — 18:2.
Коринтианс (Бразилия) — ЦОР (Беларусь) — 3:2.
Локомотив (Россия) — Аланьяспор (Турция) — 3:0.
Россия — Могхавемат Голсапуш (Иран) — 3:3 (4:3 по пенальти).
1 августа.
3-й тур.
Россия — Коринтианс (Бразилия) — 12.00.
Локомотив (Россия) — Спортиво Лукеньо (Парагвай) — 14.00.
Могхавемат Голсапуш (Иран) — ЦОР (Беларусь) — 15.30.
Аланьяспор (Турция) — Бетвам (Болгария) — 17.00.
Группа А: Спортиво Лукеньо — 6 очков (2 игры), Локомотив — 6 (2), Аланьяспор — 0 (2), Бетвам — 0 (2).
Группа В: Коринтианс — 6 (2), Россия — 4 (2), Могхавемат Голсапуш — 1 (2), ЦОР — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.