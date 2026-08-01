Инфантино: «Предложение о создании компании FFE не получит дальнейшего развития»

"Проект FIFA Forward Enterprise был призван заложить основу для дальнейшего укрепления национальных ассоциаций — членов ФИФА и развития нашего вида спорта во всем мире, особенно в тех странах, где поддержка необходима больше всего. При этом, как мы заявляли с самого начала, реализовать его предполагалось только при поддержке большинства ассоциаций — членов ФИФА и исключительно после консультаций с ними, Советом ФИФА, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.