Романо: «Реал» и «Лейпциг» достигли соглашения о трансфере Диоманде

Вечером 31 июля было достигнуто соглашение «Реала» и «Лейпцига» о трансфере нападающего Яна Диоманде, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, сумма сделки превысит 100 миллионов евро. 19-летний ивуариец вылетит в Мадрид для прохождения медицинского обследования и подписания контракта до июня 2031 года.
Диоманде играет за «Лейпциг» с июля 2025 года, его контракт действует до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 в 36 матчах нападающий забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.