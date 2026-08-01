Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нурмагомедов — Колган: прямая трансляция, смотреть онлайн

Чемпионский бой на PFL 1 августа.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов проведет очередную защиту титула в поединке против непобежденного американца Арчи Колгана. Бой возглавит турнир PFL, который пройдет в ночь с 31 июля на 1 августа на арене UBS Arena в Нью-Йорке (США). Ожидается, что спортсмены выйдут в октагон после 3.30 по московскому времени.

31 июл 00:00 ММА: PFL Нурмагомедов — Колган.

Ключевые события и результаты поединка можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей PFL нашего сайта. В России прямую трансляцию турнира покажет онлайн-сервис Okko Спорт. Просмотр доступен по подписке.

Для Усмана Нурмагомедова предстоящий бой станет 23-м в профессиональной карьере. На его счету 21 победа — восемь нокаутом, семь приемом и шесть решением судей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Арчи Колган подходит к чемпионскому бою без поражений. Американец выиграл все 15 своих поединков в ММА: семь завершил нокаутом или техническим нокаутом, еще семь — решением судей и один — сабмишном.

PFL: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше