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Усман Нурмагомедов победил Колгана и защитил титул PFL на турнире в Нью-Йорке

Российский боец Усман Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана в поединке на турнире PFL в Нью-Йорке.

Российский боец Усман Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана в поединке на турнире PFL в Нью-Йорке.

Бой в легком весе завершился победой 28-летнего Нурмагомедова в первом раунде техническим нокаутом. Это 22-я победа Нурмагомедова (без поражений). Для него это был последний бой по действующему контракту с PFL. Он успешно провел защиту титула.

31-летний Колган потерпел первое поражение в профессиональных ММА при 13 победах.

01 авг 04:00 ММА: PFL Нурмагомедов — Колган.

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