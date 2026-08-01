Джейк Пол — Усману Нурмагомедову: «Следующий бой заканчиваешь нокаутом, я покупаю тебе машину»

Джейк: «Мы смотрим в будущее. Но сегодня у тебя может быть бонус. Я впечатлен тобой. Этот парень лучший в мире, блин. Джастин Гейджи тут (Гейджи секундировал Колгана. — Прим. “СЭ”). Джастин, я люблю тебя, но этот парень побил бы тебя влегкую».