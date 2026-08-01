«Комо» близок к подписанию Чалоба из «Челси»

«Комо» заинтересован в подписании защитника «Челси» Тревора Чалоба, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, есть уверенность в получении окончательного согласия от «Челси», так как 27-летний англичанин согласовал все условия с «Комо» несколько дней назад. Сумма сделки, как ожидается, составит 30 миллионов евро.
Чалоба играет за «Челси» с июля 2021 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 в 47 матчах защитник забил 3 гола.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока сборной Англии в 40 миллионов евро.