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Экс-форвард УНИКСа Хезоня перешел в «Кливленд»

Форвард Марио Хезоня вернется в НБА впервые за шесть лет. Он подписал однолетний контракт с «Кливлендом».

Форвард Марио Хезоня вернется в НБА впервые за шесть лет. Он подписал однолетний контракт с «Кливлендом».

31-летний хорват отыграл последние четыре года в «Реале» и был признан MVP испанской лиги, набирая в среднем 13,3 очка, 4 подбора и 2,4 передачи за игру в сезоне-2025/26.

Хезоня был выбран «Орландо» под пятым номером на драфте НБА 2015 года и сыграл пять сезонов за «Мэджик», «Нью-Йорк» и «Портленд». В среднем за карьеру он набирает 6,9 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи.

Хезоня также выступал за греческий «Панатинаикос» и российский УНИКС.