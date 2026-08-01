Экс-форвард УНИКСа Хезоня перешел в «Кливленд»

Хезоня был выбран «Орландо» под пятым номером на драфте НБА 2015 года и сыграл пять сезонов за «Мэджик», «Нью-Йорк» и «Портленд». В среднем за карьеру он набирает 6,9 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи.