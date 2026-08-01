«Ядовитая вода. Глаза уже просто разъедает». В сборной России по синхронному плаванию раскритиковали качество воды на чемпионате Европы в Париже

— Очень сильно начинают болеть глаза, появляется пелена. Вчера у нас был тренировочный день, и после прогона произвольной мы полчаса без очков работали. У меня такое было в первый раз, вообще ничего не видела. То есть уже даже немного страшно становится, особенно, когда ты под воду ныряешь, а у тебя пелена, ты не видишь. Ладно, если бы ты просто не видел, а как тебе еще и больно.