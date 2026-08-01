Пляжный футбол. Московский международный кубок. Сборная России сыграет с «Локомотивом» в финале, «Спортиво Лукеньо» против «Коринтианс» в матче за 3-е место

Пляжный футбол.
Московский международный кубок.
Финал.
Локомотив (Россия) — Россия — 18.30.
Матч за 3-е место.
Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Коринтианс (Бразилия) — 17.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
2 августа сборная России сыграет с «Локомотивом» в финале Московского международного кубка по пляжному футболу.
Пляжный футбол.
Московский международный кубок.
Финал.
Локомотив (Россия) — Россия — 18.30.
Матч за 3-е место.
Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Коринтианс (Бразилия) — 17.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.