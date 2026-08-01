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Пляжный футбол. Московский международный кубок. Сборная России сыграет с «Локомотивом» в финале, «Спортиво Лукеньо» против «Коринтианс» в матче за 3-е место

2 августа сборная России сыграет с «Локомотивом» в финале Московского международного кубка по пляжному футболу.

Источник: Спортс‘’

Пляжный футбол.

Московский международный кубок.

Финал.

Локомотив (Россия) — Россия — 18.30.

Матч за 3-е место.

Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Коринтианс (Бразилия) — 17.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.