Grand Chess Tour. Сент-Луис. Синдаров, Каруана, Со, Аронян, Прагнанандха, Каймер сыграют на этапе

2−4 августа пройдет турнир по рапиду, 5 августа — по блицу. 6 августа при необходимости состоится тай-брейк.
Grand Chess Tour.
4-й этап.
Saint Louis Rapid & Blitz.
Сент-Луис, США.
Начало партий — 20:00 по московскому времени.
Участники.
Фабиано Каруана (США).
Жавохир Синдаров (Узбекистан).
Винсент Каймер (Германия).
Уэсли Со (США).
Аниш Гири (Нидерланды).
Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
Йордан ван Форест (Нидерланды).
Леньер Домингес (США).
Левон Аронян (США).
Эвондер Лян (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: рапид — один круг (9 туров с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с первого), блиц — два круга (18 туров с контролем 5 минут плюс 2 секунды на ход).
В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко. В блице победа приносит 1 очко, а ничья — 0,5 очка.