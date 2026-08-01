Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 2 августа, все медали дня: разыграют два комплекта в прыжках в воду и один — в синхронном плавании

2 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграют три комплекта медалей.

Источник: Спортс‘’

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.

Париж, Франция.

Синхронное плавание.

Смешанные дуэты, техническая программа.

17.00.

Российский дуэт: Алина Румянцева — Захар Трофимов.

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».

Смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м.

20.00.

Российский дуэт: Илья Молчанов — Елизавета Кузина.

Женщины, трамплин 1 м.

22.00.

Россиянки Кристина Айдарова и Ульяна Клюева выступят в предварительном раунде, начало — 13:30 по московскому времени.

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.