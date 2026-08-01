Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузина и Молчанов выступят в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, Айдарова и Клюева — на метровом трамплине

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
Париж, Франция.
Смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м.
20.00.
Российский дуэт: Илья Молчанов — Елизавета Кузина.
Женщины, трамплин 1 м.
22.00.
Россиянки Кристина Айдарова и Ульяна Клюева выступят в предварительном раунде, начало — 13:30 по московскому времени.
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.