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Полузащитник «Майнца» Амири пообещал фанатам остаться в команде на сезон-2026/27

Полузащитник Надим Амири во время встречи с фанатами «Майнца» заявил, что останется в команде на сезон-2026/27.

Полузащитник Надим Амири во время встречи с фанатами «Майнца» заявил, что останется в команде на сезон-2026/27.

«У меня действительно было много предложений, но мы с семьей решили, что я обязательно останусь здесь», — цитирует 29-летнего немца Get German Football News.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Лейпцига».

Амири играет за «Майнц» с января 2024 года, его контракт действует до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 35 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Германии в 17 миллионов евро.