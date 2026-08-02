Полузащитник «Майнца» Амири пообещал фанатам остаться в команде на сезон-2026/27

Полузащитник Надим Амири во время встречи с фанатами «Майнца» заявил, что останется в команде на сезон-2026/27.
«У меня действительно было много предложений, но мы с семьей решили, что я обязательно останусь здесь», — цитирует 29-летнего немца Get German Football News.
Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Лейпцига».
Амири играет за «Майнц» с января 2024 года, его контракт действует до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 в 35 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Германии в 17 миллионов евро.