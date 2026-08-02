«Васко да Гама» и «Флуминенсе» сыграли вничью в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии

«Васко да Гама» на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.
Хозяева нанесли по воротам соперников 6 ударов (1 — в створ), гости — 12 (2).
6 августа соперники проведут ответный матч.
«Васко да Гама» на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.
«Васко да Гама» на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.
Хозяева нанесли по воротам соперников 6 ударов (1 — в створ), гости — 12 (2).
6 августа соперники проведут ответный матч.