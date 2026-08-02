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Marca: «Барселоне» нужно будет заплатить 8 миллионов евро «Манчестер Сити» за продление Торреса

«Барселоне» в случае продления контракта с нападающим Ферраном Торресом нужно будет заплатить «Манчестер Сити» 8 миллионов евро, сообщает Marca.

«Барселоне» в случае продления контракта с нападающим Ферраном Торресом нужно будет заплатить «Манчестер Сити» 8 миллионов евро, сообщает Marca.

По данным источника, соответствующее условие было согласовано между двумя клубами при переходе испанского футболиста в январе 2022 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» вступил в прямые переговоры с 26-летним Торресом. «Барселона» желает сохранить нападающего и отпустит его только в том случае, если о трансфере попросит сам игрок.

Контракт форварда с «Барселоной» действует до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 49 матчах нападающий забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Испании в 55 миллионов евро.