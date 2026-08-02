Источник: «Бешикташ» приостановил переговоры по трансферу Салаха

По данным источника, в результате «Бешикташ» официально приостановил переговоры до дальнейшего уведомления, несмотря на то, что уже достиг устного соглашения с окружением 34-летнего египтянина по контракту по схеме «1+1» с зарплатой 10 миллионов евро в год чистыми плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.