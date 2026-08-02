Источник: «Бешикташ» приостановил переговоры по трансферу Салаха

«Трабзонспор» близок к тому, чтобы перехватить сделку по переходу нападающего Мохамеда Салаха, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, в результате «Бешикташ» официально приостановил переговоры до дальнейшего уведомления, несмотря на то, что уже достиг устного соглашения с окружением 34-летнего египтянина по контракту по схеме «1+1» с зарплатой 10 миллионов евро в год чистыми плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
Ранее журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщил, что «Трабзонспор» предложил Салаху контракт на 2 года с зарплатой 17 миллионов евро.
Летом Салах покинул «Ливерпуль», за который играл с 2017 года. В сезоне-2025/26 нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.