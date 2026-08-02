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«Атлетико Минейро» и «Жувентуде» не забили голов в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии

«Атлетико Минейро» на своем поле сыграл вничью с «Жувентуде» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.

«Атлетико Минейро» на своем поле сыграл вничью с «Жувентуде» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.

Хозяева нанесли 17 ударов по воротам соперников (6 — в створ), гости — 11 (2).

Ответный матч между этими командами пройдет 5 августа.