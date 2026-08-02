«Атлетико Минейро» и «Жувентуде» не забили голов в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии

«Атлетико Минейро» на своем поле сыграл вничью с «Жувентуде» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.
Хозяева нанесли 17 ударов по воротам соперников (6 — в створ), гости — 11 (2).
Ответный матч между этими командами пройдет 5 августа.
«Атлетико Минейро» на своем поле сыграл вничью с «Жувентуде» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.
«Атлетико Минейро» на своем поле сыграл вничью с «Жувентуде» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.
Хозяева нанесли 17 ударов по воротам соперников (6 — в створ), гости — 11 (2).
Ответный матч между этими командами пройдет 5 августа.