Источник: Коло Муани пройдет медицинские тесты в «Ювентусе» 2 августа

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани пройдет медицинское обследование в «Ювентусе» в воскресенье, 2 августа, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным Sky Sport Italia и инсайдера Фабрицио Романо, за переход 26-летнего француза заплтатят 38 миллионов евро плюс 12 миллионов евро.
Предполагается, что контракт будет рассчитан до июня 2031 года. Зарплата футболиста составит 5 миллионов евро за сезон чистыми.
Если медицинские тесты будут пройдены быстро, Коло Муани сможет вылететь с «Ювентусом» на предсезонный тур вечером 2 августа.
Нападающий уже играл за «Ювентус» на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он в 22 матчах забил 10 мячей и сделал 3 голевые передачи.
В сезоне-2025/26 Коло Муани был арендован «Тоттенхэмом». В 41 матче футболист забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» действует до 30 июня 2028 года.