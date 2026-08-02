Фанаты «Арсенала» пожаловались на сбой в трансляции товарищеского матча с «Жироной»

Все предсезонные матчи «Арсенала» доступны для просмотра на их сайте и в приложении по платной подписке. Каждый матч стоит 6,99 фунта, также доступны пакеты. Болельщики могут приобрести полный предсезонный абонемент за 14,99 фунта или за 9,99 фунта, если они оплатили ранний доступ, который истек 1 августа в 9 утра.