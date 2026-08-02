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«Ванкувер» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом», забили Мюллер и Сон Хын Мин

«Ванкувер» на своем поле сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1.

«Ванкувер» на своем поле сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1.

Счет на 37-й минуте открыл корейский форвард американской команды Сон Хын Мин. На 76-й минуте немецкий нападающий «Ванкувера» Томас Мюллер реализовал пенальти и сравнял счет.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции МЛС (34 очка после 17 игр). Он по дополнительному показателю опережает «Лос-Анджелес» (34 очка после 19 матчей).

02 авг 02:30 Ванкувер — Лос-Анджелес 1:1.

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