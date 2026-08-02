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«Атланта» проиграла «Филадельфии», Миранчук сделал голевой пас

«Филадельфия» на своем поле победила «Атланту» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:2.

«Филадельфия» на своем поле победила «Атланту» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:2.

Счет на 30-й минуте открыл нападающий «Атланты» Мигель Альмирон. На 66-й минуте с передачи российского полузащитника гостей Алексея Миранчука отличился хавбек Тристан Муюмба.

На 75-й минуте нападающий «Филадельфии» Милан Илоски отыграл один гол, а на 90+6-й и 90+7-й минутах «Атланта» пропустила после точных ударов защитника Нила Пьерра и нападающего Эзекеля Алладоха.

С 26-й минуты гостевая команда играла в меньшинстве после удаления защитника Энеа Михая.

«Филадельфия» (16 очков после 18 игр) идет на 13-м месте в таблице Восточной конференции МЛС. «Атланта» (12 очков после 18 игр) располагется на последнем, 15-м месте.

02 авг 02:30 Филадельфия — Атланта 3:2.