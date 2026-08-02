«Канзас-Сити» проиграл «Хьюстон Динамо», Сулейманов вышел на замену на 82-й минуте

Оба гола были забиты во втором тайме. На 55-й минуте отличился нападающий гостей Гильерме, а на 71-й минуте — полузащитник Агустин Бузат. С 45+1-й минуты «Канзас-Сити» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Лассе Йонсена.