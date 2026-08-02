Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Канзас-Сити» проиграл «Хьюстон Динамо», Сулейманов вышел на замену на 82-й минуте

«Хьюстон Динамо» победил «Канзас-Сити» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 2:0.

«Хьюстон Динамо» победил «Канзас-Сити» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 55-й минуте отличился нападающий гостей Гильерме, а на 71-й минуте — полузащитник Агустин Бузат. С 45+1-й минуты «Канзас-Сити» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Лассе Йонсена.

Российский нападающий «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 82-й минуте. Он отметился одним ударом в створ ворот.

«Канзас-Сити» (14 очков после 18 матчей) замыкает таблицу Западной конференции МЛС. «Хьюстон Динамо» (29 очков после 17 встреч) идет на четвертом месте.

02 авг 03:30 Канзас-Сити Уизардз — Хьюстон Дайнэмо 0:2.