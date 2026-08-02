«Канзас-Сити» проиграл «Хьюстон Динамо», Сулейманов вышел на замену на 82-й минуте

«Хьюстон Динамо» победил «Канзас-Сити» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 2:0.
Оба гола были забиты во втором тайме. На 55-й минуте отличился нападающий гостей Гильерме, а на 71-й минуте — полузащитник Агустин Бузат. С 45+1-й минуты «Канзас-Сити» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Лассе Йонсена.
Российский нападающий «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 82-й минуте. Он отметился одним ударом в створ ворот.
«Канзас-Сити» (14 очков после 18 матчей) замыкает таблицу Западной конференции МЛС. «Хьюстон Динамо» (29 очков после 17 встреч) идет на четвертом месте.
02 авг 03:30 Канзас-Сити Уизардз — Хьюстон Дайнэмо 0:2.