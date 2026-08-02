«Чикаго» на своем поле победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1.
Счет на 18-й минуте открыл полузащитник гостей Пеп Биль. На 20-й минуте нападающий «Чикаго» Роберт Левандовски сравнял счет, а на 68-й минуте он поразил ворота соперников еще раз.
37-летний Левандовски забил первые голы за «Чикаго». Он перешел в эту команду 13 июля, сыграл в 3 матчах. Ранее у него закончился контракт с «Барселоной».
«Чикаго» (29 очков после 17 игр) располагается на 4-м месте в таблице Восточной конференции МЛС. «Шарлотт» (25 очков после 18 встреч) идет на шестом месте.
02 авг 03:30 Чикаго Файр — Шарлотт 2:1.