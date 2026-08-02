Защитники Пэйтон-младший и Мелтон продолжат играть за «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» переподписал свободных агентов — защитников Гэри Пэйтона-младшего и Де’Энтони Мелтона.
По данным ESPN, 33-летний Пэйтон-младший подписал однолетний контракт на 3,9 миллиона долларов. Американец сыграл рекордные для карьеры 73 матча в сезоне-2025/26, набирая в среднем 7,5 очка, 3,6 подбора и 1,7 передачи. Он лидировал в команде по проценту попаданий с игры (58,3) и реализовывал не менее 56 процентов бросков с игры в каждом из последних шести сезонов.
28-летний американец Мелтон сыграл 49 матчей в прошлом сезоне, набирая в среднем рекордные для карьеры 12,3 очка, 3,2 подбора и 2,6 передачи за 23 минуты за игру. Он пропустил первые 22 игры сезона, восстанавливаясь после травмы левого колена. По данным СМИ, его контракт рассчитан на 2 года и сумму в 11 миллионов долларов.