Защитники Пэйтон-младший и Мелтон продолжат играть за «Голден Стэйт»

По данным ESPN, 33-летний Пэйтон-младший подписал однолетний контракт на 3,9 миллиона долларов. Американец сыграл рекордные для карьеры 73 матча в сезоне-2025/26, набирая в среднем 7,5 очка, 3,6 подбора и 1,7 передачи. Он лидировал в команде по проценту попаданий с игры (58,3) и реализовывал не менее 56 процентов бросков с игры в каждом из последних шести сезонов.