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Ираола рассказал, что нашел новую позицию для Вирца в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал о своем плане по использованию возможностей полузащитника Флориана Вирца.

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал о своем плане по использованию возможностей полузащитника Флориана Вирца.

«Мы знаем, что он иногда играл больше слева, но мы начнем работать с ним на позиции под нападающим. Мы хотим попробовать добавить больше того, что у него уже есть, а это очень хорошо», — цитирует испанского специалиста клубная пресс-служба.

Вирцу 23 года. Он играет за «Ливерпуль» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 в 49 матчах полузащитник забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.