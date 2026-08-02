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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Россия идет 5-й в медальном зачете, Великобритания лидирует

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете чемпионата Европы-2026, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, официально их результаты не учитываются в таблице. По итогам первых трех дней они завоевали шесть наград — три серебра и три бронзы.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.

Париж, Франция.

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего).

1. Великобритания — 4−1−2 (7).

2. Италия — 2−2−1 (5).

3. Греция — 2−0−0 (2).

4. Германия — 1−1−1 (3).

5. Россия — 0−3−3 (6).

6. Испания — 0−2−0 (2).

7. Украина — 0−0−2 (2).

Медали России.

? Елизавета Кузина — Илья Молчанов / прыжки в воду, смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м.

? Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов / прыжки в воду, командный микст.

? Майя Дорошко — Елизавета Минаева / синхронное плавание, дуэты, техническая программа.

? Алина Румянцева — Захар Трофимов / синхронное плавание, микст-дуэты, техническая программа.

? Майя Дорошко — Александра Шмидт / синхронное плавание, дуэты, произвольная программа.

? Захар Трофимов / синхронное плавание, соло, техническая программа.