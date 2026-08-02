Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Россия идет 5-й в медальном зачете, Великобритания лидирует

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, официально их результаты не учитываются в таблице. По итогам первых трех дней они завоевали шесть наград — три серебра и три бронзы.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
Париж, Франция.
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего).
1. Великобритания — 4−1−2 (7).
2. Италия — 2−2−1 (5).
3. Греция — 2−0−0 (2).
4. Германия — 1−1−1 (3).
5. Россия — 0−3−3 (6).
6. Испания — 0−2−0 (2).
7. Украина — 0−0−2 (2).
Медали России.
? Елизавета Кузина — Илья Молчанов / прыжки в воду, смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м.
? Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов / прыжки в воду, командный микст.
? Майя Дорошко — Елизавета Минаева / синхронное плавание, дуэты, техническая программа.
? Алина Румянцева — Захар Трофимов / синхронное плавание, микст-дуэты, техническая программа.
? Майя Дорошко — Александра Шмидт / синхронное плавание, дуэты, произвольная программа.
? Захар Трофимов / синхронное плавание, соло, техническая программа.