Кузина о чемпионате Европы: «Все рады нас видеть, все нам улыбаются. Нет никакого негатива»

Сегодня Кузина в дуэте с Ильей Молчановым завоевала серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина (286,17 балла). Победили итальянцы Маттео Санторо и Кьяра Пеллакани (305,85), третье место заняли Луис Авила Санчез и Лена Хентшель из Германии (284,19).
— Чего не хватило для золота?
— Кажется, у нас еще нет большого международного опыта. Если мы будем в дальнейшем выступать, он прибавится, а само качество прыжков тоже станет лучше.
— Вы приехали на турнир без личного тренера. Это накладывает отпечаток?
— Мы с ним каждый день созваниваемся. Он очень поддерживает, верит в меня. Вот сейчас после серебра буду снова ему звонить. Посмотрим, что он скажет. При этом в сборной есть тренеры, которые тоже очень помогают мне в Париже. Спасибо им. Нельзя сказать, что я тут в одиночестве.
— Нет ли давления в сборной, что не всегда получается взять золото?
— Нас очень поддерживают. Вот в субботу день был не очень хороший, но наше руководство сказало: не унывайте, всё впереди. У нас хорошая атмосфера.
— Какие у вас отношения с иностранными спортсменами на чемпионате Европы?
— Очень хорошие. Когда я была еще юниоркой, то прыгала со многими ребятами — и сейчас мы опять выступаем вместе. Нас окружают дружелюбные люди. Мы много лет соперничаем друг с другом. Все рады нас видеть, все нам улыбаются. Нет никакого негатива, — сказала Кузина.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы-2026 в нейтральном статусе.