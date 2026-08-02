Кузина о чемпионате Европы: «Все рады нас видеть, все нам улыбаются. Нет никакого негатива»

— Мы с ним каждый день созваниваемся. Он очень поддерживает, верит в меня. Вот сейчас после серебра буду снова ему звонить. Посмотрим, что он скажет. При этом в сборной есть тренеры, которые тоже очень помогают мне в Париже. Спасибо им. Нельзя сказать, что я тут в одиночестве.