Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Плеханова и Трофимов поборются за медали в личных видах, сборная России с Дорошко выступит в командном турнире

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
Париж, Франция.
Синхронное плавание.
Женщины, соло, произвольная программа.
10:00.
Сборная России: Валерия Плеханова.
Мужчины, соло, произвольная программа.
11:15.
Сборная России: Захар Трофимов.
Команды, произвольная программа.
17.00.
Сборная России: Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.
Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.