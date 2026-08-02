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Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Плеханова и Трофимов поборются за медали в личных видах, сборная России с Дорошко выступит в командном турнире

3 августа на чемпионате Европы в Париже российские синхронисты поборются за медали в трех видах программы.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.

Париж, Франция.

Синхронное плавание.

Женщины, соло, произвольная программа.

10:00.

Сборная России: Валерия Плеханова.

Мужчины, соло, произвольная программа.

11:15.

Сборная России: Захар Трофимов.

Команды, произвольная программа.

17.00.

Сборная России: Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.