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Хаби Алонсо: «Шрам» после пребывания в «Реале» зажил"

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассказал, какой опыт дала ему работа в «Реале» с июня 2025 года по январь 2026 года.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассказал, какой опыт дала ему работа в «Реале» с июня 2025 года по январь 2026 года.

«К счастью, в моей карьере не так много “шрамов”. Так что, ладно, у меня есть “шрам”, но он заживает. Теперь он зажил, и я очень мотивирован и полон решимости наслаждаться этим следующим шагом, как я делал, когда начинал в Мадриде.

Оглядываясь назад, я беру позитивные моменты и то, что не сработало. Я был очень самокритичен, думая о том, что я мог бы сделать лучше, потому что все пошло не так, как ожидалось. Что касается позитивных моментов, есть много опыта, адаптация, которую мне пришлось пройти, некоторые вещи, которые сработали, а некоторые нет — в плане игры, в плане управления командой. Это смесь всего.

Я увидел, что это правильное время для «Челси», правильное время для меня, хорошая возможность. Это команда, которая в последнее время играла действительно хорошо, и ситуация была не такой плохой, как выглядела в конце прошлого сезона. Есть большой потенциал для улучшения, и посмотрим, сколько времени это займет", — цитирует испанского специалиста ESPN.

«Челси» сыграет в 1-ом туре чемпионата Англии сезона-2026/27 24 августа с «Фулхэмом» в гостях.