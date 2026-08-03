Хаби Алонсо: «Шрам» после пребывания в «Реале» зажил"

Оглядываясь назад, я беру позитивные моменты и то, что не сработало. Я был очень самокритичен, думая о том, что я мог бы сделать лучше, потому что все пошло не так, как ожидалось. Что касается позитивных моментов, есть много опыта, адаптация, которую мне пришлось пройти, некоторые вещи, которые сработали, а некоторые нет — в плане игры, в плане управления командой. Это смесь всего.