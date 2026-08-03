Хаверц: «Мы хотим все трофеи. Именно для этого мы в “Арсенале”

"Мы хотим все трофеи. Именно для этого мы здесь. Мы выиграли Премьер-лигу, но мы можем сделать гораздо больше. Мы должны достичь другого уровня, чтобы это произошло, потому что мы знаем, насколько долгим бывает сезон и как трудно проходить через все турниры. Мы хотим сделать это лучше в этом году и снова добиться успеха.