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Хаверц: «Мы хотим все трофеи. Именно для этого мы в “Арсенале”

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц рассказал об амбициях «Арсенала» на сезон-2026/27.

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц рассказал об амбициях «Арсенала» на сезон-2026/27.

"Мы хотим все трофеи. Именно для этого мы здесь. Мы выиграли Премьер-лигу, но мы можем сделать гораздо больше. Мы должны достичь другого уровня, чтобы это произошло, потому что мы знаем, насколько долгим бывает сезон и как трудно проходить через все турниры. Мы хотим сделать это лучше в этом году и снова добиться успеха.

Я думаю, мы можем или мы должны пойти дальше. Вы видите, что другие команды становятся лучше, поэтому мы должны снова подняться на другой уровень. Я думаю, именно для этого мы все здесь, именно для этого мы тренируемся", — цитирует 27-летнего немца ESPN.

После трех вторых мест подряд «канониры» в сезоне-2025/26 завоевали свой первый титул Премьер-лиги за 22 года.