Нападающий Дагим сменил «Зальцбург» на «Хоффенхайм»

Предыдущей командой 20-летнего датчанина был «Зальцбург», за который он играл с 2024 года. В сезоне-2025/26 Дагим выступал за «Вольфсбург» на правах аренды, в 35 матчах забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с австрийским клубом действовал до 30 июня 2028 года.