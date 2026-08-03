Нападающий Дагим сменил «Зальцбург» на «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» подписал контракт с нападающим Адамом Дагимом. Срок соглашения не уточняется.
Предыдущей командой 20-летнего датчанина был «Зальцбург», за который он играл с 2024 года. В сезоне-2025/26 Дагим выступал за «Вольфсбург» на правах аренды, в 35 матчах забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с австрийским клубом действовал до 30 июня 2028 года.
Также в карьере футболиста были «Лиферинг» и «Орхус».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Дании в 7,5 миллиона евро, а сумму сделки по переходу в немецкий клуб — в 13 миллионов евро.