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Нападающий Дагим сменил «Зальцбург» на «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» подписал контракт с нападающим Адамом Дагимом. Срок соглашения не уточняется.

«Хоффенхайм» подписал контракт с нападающим Адамом Дагимом. Срок соглашения не уточняется.

Предыдущей командой 20-летнего датчанина был «Зальцбург», за который он играл с 2024 года. В сезоне-2025/26 Дагим выступал за «Вольфсбург» на правах аренды, в 35 матчах забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с австрийским клубом действовал до 30 июня 2028 года.

Также в карьере футболиста были «Лиферинг» и «Орхус».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Дании в 7,5 миллиона евро, а сумму сделки по переходу в немецкий клуб — в 13 миллионов евро.