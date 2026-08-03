«Шапекоэнсе» и «Крузейро» не забили голов в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии

«Шапекоэнсе» на своем поле сыграл вничью с «Крузейро» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.
Хозяева нанесли по воротам соперников 13 ударов (2 — в створ), гости ответили тоже 13 ударами (1 — в створ).
6 августа команды сыграют ответный матч.
«Шапекоэнсе» на своем поле сыграл вничью с «Крузейро» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.
«Шапекоэнсе» на своем поле сыграл вничью с «Крузейро» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.
Хозяева нанесли по воротам соперников 13 ударов (2 — в створ), гости ответили тоже 13 ударами (1 — в створ).
6 августа команды сыграют ответный матч.