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«Шапекоэнсе» и «Крузейро» не забили голов в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии

«Шапекоэнсе» на своем поле сыграл вничью с «Крузейро» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.

«Шапекоэнсе» на своем поле сыграл вничью с «Крузейро» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 0:0.

Хозяева нанесли по воротам соперников 13 ударов (2 — в створ), гости ответили тоже 13 ударами (1 — в створ).

6 августа команды сыграют ответный матч.