«Даллас» договорился о трехлетнем контракте с форвардом Маршаллом

28-летний американец в сезоне-2025/26 установил личные рекорды в карьере по очкам в среднем за игру (15,2), передачам (3,3), проценту попаданий с игры (51) и перехватам (1,1). У него было 6 матчей с 30+ очками, тогда как до прошлого сезона таких игр было всего 2.