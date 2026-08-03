Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Даллас» договорился о трехлетнем контракте с форвардом Маршаллом

Форвард «Далласа» Наджи Маршалл подписал трехлетнее продление контракта на 52,2 миллиона долларов, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Форвард «Далласа» Наджи Маршалл подписал трехлетнее продление контракта на 52,2 миллиона долларов, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, контракт полностью гарантирован и рассчитан до сезона-2029/30. «Маверикс» объявили о продлении 2 августа, но не раскрыли условия.

28-летний американец в сезоне-2025/26 установил личные рекорды в карьере по очкам в среднем за игру (15,2), передачам (3,3), проценту попаданий с игры (51) и перехватам (1,1). У него было 6 матчей с 30+ очками, тогда как до прошлого сезона таких игр было всего 2.

Форвард набирал в среднем более 14 очков с 51 процентом реализации бросков с игры за 2 сезона в «Маверикс» после того, как за 4 года в «Нью-Орлеане» его средняя результативность была менее 8 очков.