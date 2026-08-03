Источник: полузащитник Рейна переходит из «Боруссии» в «Страсбур»

«Страсбур» договорился о переходе полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Джованни Рейны, сообщает L'Equipe.
По данным источника, сумма трансфера 23-летнего американца составит 3 миллиона евро. Медицинское обследование запланировано на 3 августа.
Рейна играет за «Боруссию» с августа 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 в 20 матчах полузащитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной США в 4 миллиона евро.