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Источник: полузащитник Рейна переходит из «Боруссии» в «Страсбур»

«Страсбур» договорился о переходе полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Джованни Рейны, сообщает L'Equipe.

«Страсбур» договорился о переходе полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Джованни Рейны, сообщает L'Equipe.

По данным источника, сумма трансфера 23-летнего американца составит 3 миллиона евро. Медицинское обследование запланировано на 3 августа.

Рейна играет за «Боруссию» с августа 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 20 матчах полузащитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной США в 4 миллиона евро.