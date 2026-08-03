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Bild: сделка по переходу Линдстрема в «Шальке» оказалась под угрозой срыва

После прохождения медицинских тестов 2 августа и получения одобрения от «Наполи» «Шальке» решил приостановить сделку по переходу нападающего Йеспера Линдстрема, сообщает Bild.

После прохождения медицинских тестов 2 августа и получения одобрения от «Наполи» «Шальке» решил приостановить сделку по переходу нападающего Йеспера Линдстрема, сообщает Bild.

По данным источника, «Наполи» разрешил 26-летнему датчанину пройти медосмотр, но «Шальке» в настоящее время не продолжает процесс после обмена документами. Сделка под угрозой срыва.

Линдстрем в составе «Наполи» с 2023 года. В сезоне-2025/26 он играл в аренде в «Вольфсбурге». В 15 матчах форвард не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянцами действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 миллиона евро.