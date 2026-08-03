«Венеция» арендовала Зома у «Фиорентины»

«Венеция» подписала арендное соглашение с полузащитником «Фиорентины» Симоном Зомом. Оно рассчитано до 30 июня 2027 года.
25-летний швейцарец в составе «Фиорентины» с августа 2025 года. В сезоне-2025/26 он играл за «Болонью» на правах аренды. В 37 матчах футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
У «Венеции» будет опция на выкуп спортивных прав на Зома. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2030 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Швейцарии в 8 миллионов евро.