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«Венеция» арендовала Зома у «Фиорентины»

«Венеция» подписала арендное соглашение с полузащитником «Фиорентины» Симоном Зомом. Оно рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Венеция» подписала арендное соглашение с полузащитником «Фиорентины» Симоном Зомом. Оно рассчитано до 30 июня 2027 года.

25-летний швейцарец в составе «Фиорентины» с августа 2025 года. В сезоне-2025/26 он играл за «Болонью» на правах аренды. В 37 матчах футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

У «Венеции» будет опция на выкуп спортивных прав на Зома. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Швейцарии в 8 миллионов евро.