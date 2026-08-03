«Интернасьонал» победил «Коринтианс» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии

«Интернасьонал» на своем поле победил «Коринтианс» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 2:0.
Счет на 61-й минуте открыл защитник хозяев Матеус Бахиа. На 67-й минуте полузащитник Алан Патрик реализовал пенальти.
7 августа команды сыграют ответный матч.
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