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«Интернасьонал» победил «Коринтианс» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии

«Интернасьонал» на своем поле победил «Коринтианс» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 2:0.

«Интернасьонал» на своем поле победил «Коринтианс» в первом матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 2:0.

Счет на 61-й минуте открыл защитник хозяев Матеус Бахиа. На 67-й минуте полузащитник Алан Патрик реализовал пенальти.

7 августа команды сыграют ответный матч.

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