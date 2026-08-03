В Бразилии 15-летнего футболиста застрелили во время товарищеского матча

В бразильском городе Масейо (штат Алагоас) во время товарищеского матча был убит 15-летний футболист Микаэл Леандро, который ранее играл за юношескую команду «Сан-Паулу», сообщает Globo.
По информации полиции, подросток стал жертвой ошибки. Трагедия произошла в районе Понтал-да-Барра, когда юноша принимал участие в матче. В него и других людей, находившихся на поле, были произведены выстрелы. Предполагается, что нападение связано с деятельностью преступных группировок, контролирующих наркоторговлю. Раненого футболиста доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Леандро проживал на окраине Масейо. В начале 2026 года он играл за одну из команд академии «Сан-Паулу» и стал победителем турнира Copa Fictor. В одном из матчей того турнира он был признан лучшим игроком встречи.
После возвращения в родной город юноша продолжил карьеру в команде до 15 лет местного клуба CSA, который официально выразил соболезнования в связи с его гибелью.
Полиция уже начала расследование и опрос свидетелей, а также осмотр места происшествия. В связи с трагедией в Бразилии вновь поднят вопрос о безопасности молодых спортсменов в уязвимых районах крупных городов.