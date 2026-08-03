В Бразилии 15-летнего футболиста застрелили во время товарищеского матча

По информации полиции, подросток стал жертвой ошибки. Трагедия произошла в районе Понтал-да-Барра, когда юноша принимал участие в матче. В него и других людей, находившихся на поле, были произведены выстрелы. Предполагается, что нападение связано с деятельностью преступных группировок, контролирующих наркоторговлю. Раненого футболиста доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.