Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 4 августа, все медали дня: разыграют шесть комплектов — по два в синхронном плавании, прыжках в воду и плавании на открытой воде

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
Париж, Франция.
Синхронное плавание.
Женщины, соло, техническая программа.
10.00.
Сборная России: Валерия Плеханова.
Команды, техническая программа.
17.00.
Сборная России: Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.
Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».
Плавание на открытой воде.
Мужчины, 10 км.
11.00.
Женщины, 10 км.
15.30.
Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».
Мужчины, синхронные прыжки с вышки.
20.30.
Сборная России: Никита Шлейхер — Руслан Терновой.
Женщины, трамплин 3 м.
22.15.
Сборная России: Елизавета Кузина и Надежда Трифонова выступят в предварительном раунде, начало — 13:30 по Москве.
Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.