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Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России поборется за медали в технической программе команд, Плеханова выступит в соло

4 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграют два комплекта медалей в синхронном плавании.

Источник: Спортс‘’

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.

Париж, Франция.

Синхронное плавание.

Женщины, соло, техническая программа.

10.00.

Сборная России: Валерия Плеханова.

Команды, техническая программа.

17.00.

Сборная России: Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.