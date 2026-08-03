Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Шлейхер и Терновой выступят в синхронных прыжках с вышки, Кузина и Тифонова — в предварительном раунде на трехметровом трамплине

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
Париж, Франция.
Мужчины, синхронные прыжки с вышки.
20.30.
Сборная России: Никита Шлейхер — Руслан Терновой.
Женщины, трамплин 3 м.
22.15.
Сборная России: Елизавета Кузина и Надежда Трифонова выступят в предварительном раунде, начало — 13:30 по Москве.
Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.