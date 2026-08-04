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Ренар близок к возвращению в сборную Кот-д’Ивуара

Французский специалист Эрве Ренар близок к возвращению на пост главного тренера сборной Кот-д’Ивуара, сообщает Le Parisien.

Французский специалист Эрве Ренар близок к возвращению на пост главного тренера сборной Кот-д’Ивуара, сообщает Le Parisien.

Официальное объявление ожидается в течение ближайших 48 часов. Он заменит на этом посту Эмерса Фаэ.

Ренар уже возглавлял сборную Кот-д’Ивуара в сезоне-2014/15. В 2015 году команда под его руководством выиграла Кубок африканских наций.

Последним местом работы Ренара была сборная Туниса, которую он возглавил после 1-го тура ЧМ-2026. Под его руководством команда на турнире потерпела 2 поражения.