Ренар близок к возвращению в сборную Кот-д’Ивуара

Французский специалист Эрве Ренар близок к возвращению на пост главного тренера сборной Кот-д’Ивуара, сообщает Le Parisien.
Официальное объявление ожидается в течение ближайших 48 часов. Он заменит на этом посту Эмерса Фаэ.
Ренар уже возглавлял сборную Кот-д’Ивуара в сезоне-2014/15. В 2015 году команда под его руководством выиграла Кубок африканских наций.
Последним местом работы Ренара была сборная Туниса, которую он возглавил после 1-го тура ЧМ-2026. Под его руководством команда на турнире потерпела 2 поражения.